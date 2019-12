"Love Island": Mikołaj i Sylwia nago. Gorąca fotka rozpaliła internautów

Sylwia i Mikołaj to jedna z par, które połączył program "Love Island". Nie trzeba nikogo przekonywać, że uczucie, które wybuchło na Wyspie Miłości, jest prawdziwe. Wystarczy spojrzeć na ostatnie zdjęcie zakochanych.

" Love Island " okazał się hitem jesiennej ramówki Polsatu. Nic dziwnego, że stacja szykuje kolejną edycję. I choć finał już dawno za nami, widzowie wciąż żywo interesują się tym, co słychać u uczestników. Bohaterowie reality-show wychodzą naprzeciw zaciekawionym fanom i sami dostarczają informacji na swój temat. Jedną z par, która cieszy się największym zainteresowaniem internautów, jest Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak.

Ostatnio para relacjonowała swój wyjazd do Gambii. Zakochani odwiedzili kilka afrykańskich szkół. Najmłodszym uczniom podarowali przybory szkolne, buty, ubrania i żywność. Zaapelowali też do swoich fanów na Instagramie, aby dołączyli się do zbiórki.