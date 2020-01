"Love Island": Marietta blondynką. Pokazała się w nowej fryzurze

Marietta Fiedor z "Love Island" znów wszystkich zaskoczyła. Pokazała fanom efekty swojej metamorfozy. W blond włosach jest niemal nie do rozpoznania. Tylko nieliczni dostrzegli, że 23-latka wyprowadziła internautów w pole.

I choć część osób uwierzyła, że Fiedor rzeczywiście porzuciła swoje kruczoczarne włosy, to większość nie dała się nabrać. Dziewczyna nie raz udowodniła, że ma spory dystans do siebie i jeszcze większą... kolekcję peruk.

"Love Island" - Kim jest Marietta Fiedor?

Marietta Fiedor ma 23 lata. Pochodzi z Gliwic, obecnie mieszka w Warszawie. W chwili zgłoszenia do programu "Love Island" deklarowała, że jest singielką od 4 lat. Choć wiele razy rozczarowywała się w relacjach damsko-męskich, to wciąż wierzyła w szczęśliwą miłość. Co ciekawe, nie przepada za randkami internetowymi. Ma dystans do siebie, ale nienawidzi, gdy mężczyźni mówią jej, że jest słodka.