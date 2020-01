WOŚP 2020. Marietta z "Love Island" dołączyła do akcji. Dodała dyskusyjne zdjęcie

Marietta Fiedor z "Love Island" podpadła internautom. Wystarczyło, że opublikowała jedno zdjęcie. Choć celem było wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uwagę fanów skupiło zupełnie co innego.

Marietta Fiedor z " Love Island ", wzorem wielu innych gwiazd, celebrytów i influencerów, dołączyła do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na aukcję WOŚP-u wystawiła trening na siłowni. Szczęśliwiec będzie ćwiczył pod okiem profesjonalnej trenerki Adrianny Kalisz oraz właśnie Marietty. O swoim pomyśle bohaterka polsatowskiego reality-show poinformowała za pośrednictwem Instagrama. I to właśnie tam rozpętała się prawdziwa burza.

"Cel bardzo szlachetny, ale to zdjęcie, mimo iż jest ładne, nie pasuje", "Zdjęcie nieadekwatne do opisu. Zabrakło wyczucia i taktu", "Tak promujesz szczytny cel? Żenada, sorry" - czytamy.

"Love Island" - Kim jest Marietta Fiedor?

Marietta Fiedor ma 23 lata. Pochodzi z Gliwic, obecnie mieszka w Warszawie. W chwili zgłoszenia do programu "Love Island" deklarowała, że jest singielką od 4 lat. Choć wiele razy rozczarowywała się w relacjach damsko-męskich, to wciąż wierzyła w szczęśliwą miłość. Co ciekawe, nie przepada za randkami internetowymi. Ma dystans do siebie, ale nienawidzi, gdy mężczyźni mówią jej, że jest słodka.