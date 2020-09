W sieci zawrzało. "Jestem dumny, że jestem Polakiem"

Z "Love Island" pożegnał się kolejny uczestnik. Widzowie zdecydowali, że hiszpańską willę opuści Kamil Nicalek. Fani uznali, że nie ma dla niego odpowiedniej dziewczyny na Wyspie Miłości i nie ma szans, by pojawiła się taka, która spełniłaby jego wymagania. Trudno też oprzeć się wrażeniu, że wpływ na decyzję widzów miała telewizyjna przeszłość mężczyzny. Jak już kiedyś pisaliśmy, w maju 2018 r. Kamil wziął udział w 14. edycji amerykańskiego show "The Bachelorette". Później uczestniczył też w randkowym programie "Bachelor in Paradise".