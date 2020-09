Ogłosili wyniki. Widzowie nie mieli litości

"Love Island" na półmetku. Widzowie pokochali format, w którym tempo nawiązywania relacji jest błyskawiczne. Uczestnicy od początku muszą ostro wziąć się do roboty. Nie znajdziesz sobie pary w kilka dni? Wylatujesz. Albo szybko się zakochujesz, albo obierasz odpowiednią taktykę. Wszystkie chwyty dozwolone. I nie ma przebacz. Wszystko musi dziać się w ekspresowym tempie: zauroczenie, zakochanie, wielka miłość. Dobrze, jeśli do tego dochodzi namiętność i pożądanie.

Od czasu do czasu następuje jednak nieoczekiwany zwrot akcji. W willi pojawia się prowadząca Karolina Gilon i ogłasza uczestnikom, że któryś z nich właśnie teraz musi spakować walizki i opuścić program. Tak też było i tym razem. Zgodnie z zasadą "single wracają do domu" jedna z czterech osób, która nie miała pary, usłyszała przykrą wiadomość. O tym, do kogo były skierowane te słowa, zadecydowali widzowie.