"Love is Blind" Netfliksa. Drama ze ślubu przeniosła się do sieci

Shake mówił otwarcie w swoich zwierzeniach, że Deep nie pociąga go fizycznie. Lubi ją i widzi jej zalety, ale nie ma między nimi potrzebnej chemii. W dniu ślubu kobieta zerwała znajomość, zostawiając go przed ołtarzem. Na swoje szczęście, bo w innym przypadku, on musiałby to zrobić jej.