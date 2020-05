Listy Przebojów nie było. Owczarek ogłosił powrót Piotra Barona

- Lista powróci w stosownym momencie - powiedział z nadzieją Mariusz Owczarek, który poprowadził piątkową audycję na żywo. Typowego notowania Listy Przebojów nie było. Było za to wiele wspomnień, wzruszeń i telefonów od słuchaczy proszących o powrót Niedźwieckiego. Do Trójki niebawem wróci jednak kto inny.

To miało być okrągłe wydanie Listy Przebojów

Dokładnie 11 minut po godzinie 19 głos Mariusza Owczarka wybrzmiał na antenie radiowej Trójki, w paśmie, w którym tradycyjnie, od przeszło 38 lat, pojawia się Lista Przebojów. Świeżo upieczony szef redakcji muzycznej przywitał się ze słuchaczami utworem "Co mi Panie dasz" w wersji Adama Sztaby i Orkiestry On Line. Jak zdradził, ta piosenka jest dla niego symbolem tego, co w ostatnim czasie dzieje się z Trójką.

- Ja wiem, że to powinna być Lista Przebojów i że powinien tu siedzieć Marek Niedźwiecki albo Piotr Baron, albo obaj. Ale dzisiaj nie będzie Listy - powiedział prowadzący i przypomniał, że zgodnie z kalendarzem dziś powinno się odbyć okrągłe 2000 notowanie muzycznego plebiscytu. Na wspólne świętowanie, jak wyznał, wciąż ma jeszcze nadzieję. W trakcie tych trzech godzin na żywo Mariusz Owczarek przeplatał dawne przeboje Listy Przebojów z tymi współczesnymi. Zachęcał też słuchaczy do kontaktu i tego, by także podzielili się swoimi wspomnieniami z LP3. Na odzew nie musiał długo czekać.

Afera w Trójce. Oto co sądzą o niej Polacy

"Lista powróci w stosownym momencie"

- Sam tego chciałem. Widzę, co się dzieje na ekranie komputera - komentował, nie kryjąc zaskoczenia liczebnością korespondencji. - Wszystkie listy czytam i wiedzą państwo, komu je przekażę - podkreślił, mając zapewne na myśli Marka Niedźwieckiego.

Na antenie pojawiały się także liczne telefony od słuchaczy. Przeważały głosy tych, którzy podobnie jak zespół rozgłośni, wiążą spore nadzieje z nowym dyrektorem Kubą Strzyczkowskim. - Jestem zachwycony, że udało się Trójkę podnieść z popiołów. Ogromny szacun, że udało się wam uratować Trójkę - mówił podekscytowanym głosem jeden z słuchaczy, a Owczarek zaprezentował następnie utwór o wymownym tytule "Będzie dobrze" zespołu Lipali.

Pojawiały się jednak także odmienne opinie, choć tych, jak zapewniał prowadzący, jest zdecydowanie mniej.

- Tak, są też takie listy, że nie ma już Trójki. Za te też dziękuję - wyjawił Owczarek, choć nie odczytał ich na antenie.

Wbrew wcześniejszym medialnym informacjom Mariusz Owczarek raczej niechętnie nazywał to piątkowe spotkanie ze słuchaczami notowaniem nr 1998 i 1/3. Jak zapewniał jednak "lista wróci w stosownym momencie", trawestując tym samym typowe dla Marcina Kydryńskiego radiowe powiedzenie. Aluzji do byłych kolegów było zresztą w tej audycji więcej.

Prowadzący tłumaczy się z wpadki na stronach PR

Mariusz Owczarek odniósł się także do tego, co wciąż budzi niesmak słuchaczy Trójki, czyli widniejącego na oficjalnej stronie Listy Przebojów "poprawionego" notowania nr 1998. Przypomnijmy, że to zestawienie, na wniosek byłego już szefa Trójki, zostało zmienione. Na miejscu 1. zamiast utworu "Twój ból jest lepszy niż mój" umieszczono piosenkę Bartasa Szymoniaka "Wojownik z miłości".

- Mam nadzieję, że w tym miejscu już wkrótce pojawi się to prawdziwe notowanie, z tą piosenką na miejscu pierwszym jako nowość. Prosimy o wyrozumiałość, bo robimy, co możemy, ale nawet to czasami jest za mało - tłumaczył prowadzący.

Polskie Radio Na oficjalnej stronie Listy Przebojów wciąż widnieje "poprawione" na wniosek byłego dyrektora Trójki notowanie z 15 maja br.

Proszą o powrót Niedźwiedzia, Owczarek zdradza, że wróci kto inny

Mimo ogromnych starań Mariusza Owczarka, który w przeszłości miał już okazję zresztą występować w roli tzw. druha zastępowego, słuchacze wielokrotnie apelowali o powrót Marka Niedźwieckiego. Nowy szef redakcji muzycznej podkreślał, że trzeba uzbroić się w cierpliwość i "dać tym ludziom czas". Jednocześnie podzielił się zaskakującą informacją, że już w środę na antenę Programu Trzeciego wróci Piotr Baron i jego "Trzy wymiary gitary".