Listy Przebojów jednak nie będzie? Co usłyszymy w piątkowy wieczór w Trójce?

Jeszcze w czwartek, w porannym programie Zapraszamy do Trójki, do którego udało się ponownie ściągnąć Marcina Łukawskiego, zapowiadano piątkową Listę Przebojów. Kuba Strzyczkowski zapewniał na antenie, że nie ustaje w staraniach, by nakłonić do powrotu także Marka Niedźwieckiego. Łukawski, który odszedł z rozgłośni w związku z atakami dyrekcji pod adresem "Niedźwiedzia", przypominał, że zespół wciąż czeka na przeprosiny władz Polskiego Radia. - Padły słowa, które paść nie powinny, a nie padły te, które powinny - podkreślał gospodarz poranka.