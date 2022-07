"Lista śmierci". Ostatnia szansa dla gasnącego gwiazdora

Aż do tej pory. Bo ponury komandor podporucznik James Reece, którego gra w nowym serialu ze stajni Amazona, nie uśmiechnąłby się nawet, gdyby zależało od tego jego życie. Lecz trzeba mu oddać, że nie ma też powodu do radości. Podczas jednej z tajnych misji, która dysponującym wiarygodnymi informacjami żołnierzom wydaje się być kolejną formalnością do odhaczenia, traci wszystkich kumpli z oddziału. Mało tego. Jest przekonany, że padł ofiarą spisku, bo oficjalne wersje wydarzeń zupełnie nie przystają do tego, co sam zapamiętał. Na domiar złego bliżej nieokreślony wróg bierze na cel jego rodzinę, a zwierzchnicy z wojska są przekonani, że Reese traci rozum. Ba, on sam zaczyna się zastanawiać, czy aby tego wszystkiego sobie nie wymyślił z żalu i szoku. Po swojej stronie ma jedynie kumpla z CIA oraz dziennikarkę chcącą dociec prawdy.