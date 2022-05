Zaledwie parę scen. Ten serial Amazona z Adamczykiem to porażka

Inna sprawa, że widzowie, którzy będą chcieli zobaczyć Polaka (na krótko) w akcji, mogą nawet nie dotrwać do drugiego odcinka "Night Sky". Nie bez powodu zwlekałem do tej pory z opisaniem, o czym w ogóle to jest. Na samym początku poznajemy emerytowane małżeństwo Irene i Franklina Yorków (Spacek i Simmons). Skrywa ono pewną tajemnicę: zakopaną na podwórku komnatę, która prowadzi do dziwnej, opuszczonej planety. Ich spokojne życie zostaje zakłócone, gdy nagle dochodzi do nieoczekiwanego wydarzenia.