Likwidacja Rady Mediów Narodowych. Senat przegłosował projekt ustawy

Przegłosowany zaledwie jednym głosem projekt senackiej ustawy to pokłosie m.in. interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który w lipcu apelował do marszałka Senatu o podjęcie działań mających na celu aktualizację obowiązującego prawa medialnego oraz ustawy o RMN tak, by uwzględniały wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 roku. Sąd, pod przewodnictwem ówczesnego prezesa Andrzeja Rzeplińskiego, orzekł wówczas o niekonstytucyjności tzw. małej ustawy medialnej z 30 grudnia 2015 r., która odebrała KRRiT prawo odwoływania i powoływania władz TVP i Polskiego Radia i przyznała je ministrowi skarbu. To na jej mocy ówczesny szef resortu, Dawid Jackiewicz, skrócił kadencje władz mediów publicznych i powołał nowe. Prezesem TVP został wówczas Jacek Kurski, a Polskiego Radia Barbara Stanisławczyk.