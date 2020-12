TVP nie odwołuje Sylwestra. Wprost przeciwnie

Jak zapewnił jednak Jacek Kurski , Telewizja Polska nie zostawi w ten wyjątkowy wieczór Polaków samych sobie. W stacji trwają przygotowania do sylwestrowej zabawy i jak zdradził prezes, TVP - jak co roku - zorganizuje "najlepsze show".

Nowe twarze TVP

- Telewizja zawsze coś wymyśli, na pewno jakiś Sylwester w tym roku będzie. A że Sylwestry robione przez Telewizję Polską są najlepsze, to będzie to najlepsze show. Już państwa zapraszam. Na pewno będzie to sylwester z Dwójką. Sylwester marzeń - zapewnił Jacek Kurski w rozmowie z reporterką serwisu Jastrząb Post. Przypominał też, że zdrowie Polaków jest najważniejsze, nawiązując do niedawnych planów organizacji imprezy na stadionie.