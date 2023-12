Likwidacja nic nie zmienia. Mierzą kostiumy i szykują bieliznę termiczną na sylwestra w TVP

Jej ekipa była wręcz zdziwiona pytaniami o to, czy impreza się odbędzie. Usłyszeliśmy zapewnienia, że artystka spokojnie przygotowuje się do występu i nic nie wskazuje na to, że mógłby on być w jakikolwiek sposób zagrożony. Nikt z telewizji nie odzywał się do osób zajmujących się sprawami artystki z informacjami o zmianie planów, a w czwartek rano Rodowicz pojawiła się na zaplanowanych wcześniej przymiarkach kostiumów.