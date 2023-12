Nie pojawiła się na konferencji TVP. Teraz się tłumaczy

- To droższa opcja, ale w TVP boją się teraz zadym. Dla bezpieczeństwa zakazano wpuszczać do budynku obcych dziennikarzy, bo mówią, że kto wie, co by się wydarzyło. Konferencja taka, jak była zawsze, czyli w budynku TVP, to w tych czasach proszenie się o aferę. Nikt nie chce do tego dopuścić i stąd ta zmiana - przekazało Plotkowi źródło z TVP.