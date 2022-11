"Lepiej byłoby milczeć". Werner i "Fakty" nadal miażdżą Kaczyńskiego

- Prezes już powiedział, co wiedział. Dalej mówią politycy PiS. Do kobiet i o kobietach, choć zamiast mówić, lepiej byłoby milczeć. Kobiety odpowiadają ostro i wprost, że nie "dają w szyję", tylko robią zastrzyki w brzuch. I biorą kredyty na in vitro, bo państwo im tej opcji nie daje - mówiła Anita Werner w głównym wydaniu "Faktów".