"Lego Masters": pechowy debiut Kamila Bednarka w programie

W piątek wieczorem na antenie TVN widzowie zobaczą premierowy odcinek 2. sezonu "Lego Masters", którego uczestnicy walczą nie tylko o mistrzowski tytuł, ale i 100 tys. zł. Do grona gwiazd programu dołączył Kamil Bednarek, który zastąpił w tej roli Pawła "Brodatego Geek" Dudę. Wcześniej sprawdził się już w roli juniora w "The Voice of Poland".