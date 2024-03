Lady Pank w TVP po raz pierwszy od ośmiu lat. Wymowne słowa Jana Borysewicza

Lady Pank o "mrocznych czasach" TVP

'"Lady Pank na dobry wieczór' czyli nasz autorski koncert - już jutro o godz. 20.50 na antenie TVP2. To nasz powrót do Telewizji Polskiej po ośmiu latach. Traktujemy go symbolicznie i mamy nadzieję, że mroczne czasy, w których musieliśmy się odcinać od publicznej anteny, już nigdy nie wrócą" - napisali na Instagramie muzycy Lady Pank.