Kurski chwali się oglądalnością finału Euro 2020 w sieci. Internauci przypomnieli mu o jednym

Prezes TVP, co w sumie zrozumiałe, lubi pokazywać w mediach społecznościowych wysokie wyniki oglądalności programów TVP. Najczęściej robi to na Twitterze, pokazując wykresy, na których Telewizja Polska nie ma sobie równych. Co nie było trudne do przewidzenia, finał Euro 2020 także okazał się wielkim hitem TVP. Zażarty pojedynek Włochów i Anglików na Wembley o tytuł najlepszej europejskiej drużyny oglądało prawie 12 milionów widzów, biorąc pod uwagę łączną widownię Jedynki i TVP Sport.