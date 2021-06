Euro 2020: Szpakowski zmiażdżony po meczu Polska – Szwecja. Kibice mają go dość

- Dziś obstawiam 2 do 0 dla Polski. Jednocześnie uprzejmie proszę, żeby Panowie Szpakowski i Krychowiak postarali się jak najmniej denerwować oglądających – pisał przed meczem Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Niestety jego prognoza się nie sprawdziła zarówno co do wyniku, i do emocji, jakie swoim zachowaniem wzbudził Dariusz Szpakowski.