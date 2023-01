Kurska pracowała w TVP od września. Tak wygląda jej pożegnany mail

We wtorek Onet informował o tym, że Joanna Kurska złożyła wypowiedzenie. Z całą ekipą "Pytania na śniadanie" ma pożegnać się po czwartkowym wydaniu programu. Z kolei serwis Jastrząb Post dotarł do maila, którego żona byłego prezesa TVP miała rozesłać współpracownikom. Jego treść brzmi następująco: "Kochani, W czwartek jestem ostatni dzień w pracy, zapraszam na pożegnanie po programie, chciałabym Was uściskać. To był wspaniały czas! Dziękuję i do zobaczenia".