Kuriozalny wpis Ogórek o Tusku i debacie. Szybko sprowadzili ją na ziemię

Debata, o której wspomina pracownica TVP, odbyła się 5 maja 2015 r. To właśnie wtedy mówiła m.in. o relacjach z Rosją ("Nie możemy sobie pozwolić na to, by względem mocarstwa atomowego wymachiwać szabelką"), podkreślając, że Polska powinna mieć dobre relacje ze wszystkimi sąsiadami.