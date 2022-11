Kuriozalny materiał "Wiadomości" o atakach na Kościół. Sami się pogrążyli

Ustalmy fakty. Śledczy nie powiedzieli nic na temat motywu działania 30-latka, który zadał co najmniej dwa ciosy nożem 56-latkowi znajdującemu się przed kościołem. "Wiadomości" podały, że "podczas zatrzymania agresor był kompletnie pijany" i choć dziennikarze TVP i komentatorzy nie mają pojęcia, co było przyczyną napaści, to w bezpardonowy sposób połączyli to z antykościelnymi wypowiedziami polityków opozycji.