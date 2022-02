Kuriozalna wypowiedź w "Wiadomościach". Rodzice uczniów mogli złapać się za głowę

- W Holandii dziecko przejeżdża codziennie 30 km do szkoły rowerem, więc już ma trening. Razy 200 ileś dni to jest 6000 km. Daj Boże zdrowie, żeby polskie dzieci jeździły lub biegały do szkoły. Teraz się dzieci zawozi do szkoły samochodami. Boi się człowiek, żeby dziecko przeszło przez pasy – mówił Zygmunt.