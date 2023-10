Kurdej-Szatan na Marszu Miliona Serc. Aktorka wykonała wymowny gest

Kurdej-Szatan z TVP związała się w 2014 r. W roli prowadzącej lub współprowadzącej pojawiała się w takich programach, jak: "Kocham cię, Polsko!", "The Voice of Poland" "The Voice Kids" i "Dance Dance Dance". Oprócz tego występowała w "M jak Miłość", gdzie wcieliła się w Joannę Chodakowską.