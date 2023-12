Kulisy nowej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ekspertka się wygadała

Psycholożka przyznała, że wielu parom się nie udaje. Jednak mimo to udział w programie i pokazanie się w telewizji coś im daje. Wciąż mają szansę na znalezienie swojej drugiej połówki. - Niektórzy kandydaci pięknie o tym mówią i myślę, że to jest plus tego programu, że można znaleźć miłość. Nawet, proszę popatrzeć, są tacy uczestnicy, którzy znaleźli miłość po programie, bo ktoś ich zobaczył w tej telewizji, więc jednak ta miłość od pierwszego wejrzenia jest możliwa - wyznała Hanna Kąkol na łamach Party.