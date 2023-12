Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma nowego partnera? Wszystko jasne

Oliwia Ciesiółka miała 24 lata, gdy zgłosiła się do programu TVN "Ślub od pierwszego wejrzenia", by w końcu poznać mężczyznę swojego życia, którego wybrali dla niej eksperci. Wybrany dla niej Łukasz Kuchta początkowo idealnie wpasowywał się w oczekiwania kobiety. Para była zdecydowana, by pozostać w małżeństwie. Pomimo dzielących ich setek kilometrów szybko udało im się ustalić, że Oliwia przeprowadzi się z rodzinnego Gdańska na Górny Śląsk. A potem zaczęły się schody...