Ekspertka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o związku Kornelii i Marka. Trudno się nie zgodzić

Ekspertka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odniosła się też do kwestii nikłej aktywności Kornelii i Marka w sieci. Co prawda, oboje nie ukrywają, że dalej są razem i na ich profilach na Instagramie pojawiły się pierwsze współprace reklamowe, ale nie zapowiada się na to, by zależało im na medialnej sławie.