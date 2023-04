"Kuchenne rewolucje" w Trzcielu. Odcinek nie dla osób z wrażliwym żołądkiem

Magda Gessler chodząca z białą chusteczką po restauracji i szukająca brudu niczym Perfekcyjna Pani Domu to charakterystyczny obrazek znany widzom "Kuchennych rewolucji". Wydawać by się mogło, że każdy, kto zgłosił się do programu, jest przygotowany na taką inspekcję. Jednak właścicielka pizzerii w Trzcielu musiała się wstydzić przed kamerami TVN.