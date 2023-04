"Kuchenne rewolucje" w Grodzisku Wielkopolskim. Macedończyk przyjechał za ukochaną do Polski

W ostatnim odcinku "Kuchennych rewolucji" nie jest wytłumaczone, dlaczego wybór padł właśnie na to miasto. Ani dlaczego Iza, fryzjerka z Polski, nie wyjechała do Mariana, macedońskiego muzyka. Jedyne, co wiadomo, to to, że założyli restaurację z kuchnią "macedońską i internacjonalną", ale niewielu mieszkańców miasta chciało ją odwiedzać.