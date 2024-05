"Kuchenne rewolucje" w małym barze w Kalinowcu. Gessler podniosła ceny, nawet o 100 proc. !

Ewelina zgłosiła się do "Kuchennych rewolucji", ponieważ jej bar Schabowy i spółka świecił pustkami. O ile jeszcze latem goście chętnie zaglądali do niewielkiej przydrożnej budki z domowymi posiłkami, to jesienią zaczynał się martwy sezon. W kasie w "dobry dzień" zostawało 300, a czasem jedynie 20 zł.