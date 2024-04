Burza po "Kuchennych rewolucjach". Produkcja odpowiada na krytykę

Z rewolucji nic nie wyszło. Mimo to TVN wyemitował odcinek. To rozzłościło widzów, którzy zaczęli komentować: "Myślałam, że pani Gessler nie ma potrzeby się już lansować, bo przecież wiadomo, że jest osobą znaną. Ale żeby lans na takich życiowych katastrofach. Nie jest to fajne", "Jedyną słuszną pomoc, jaką powinni otrzymać ci państwo, to odwyk i psychoterapia. Tymczasem telewizja zrobiła sobie show na ich historii", "Żerujecie na chorym człowieku, te zbliżenia na drżące dłonie są bardzo słabe", "Oglądanie roztrzęsionego alkoholika w stanie delirium lepiej się sprzeda? Pokazanie drżących łap i majaczącego kucharza przyciągnie widza? Brawo, udało się!".