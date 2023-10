"Kuchenne rewolucje" w Gdańsku. Weszła do środka i oniemiała

Wojtek po kilku miesiącach zaczął liczyć straty i dokładał do interesu ok. 10 tys. zł na miesiąc. Wiedział, że odejście szefa kuchni i zastąpienie go przyjacielem, który wcześniej gotował tylko w domu, jest sporym utrudnieniem. Ale nie tracił nadziei i nie dopuszczał do siebie myśli o zwinięciu interesu. Jego partnerka nie mogła jednak patrzeć na to, w jakim kierunku podąża Mio Gastro i to ona zgłosiła się o pomoc do "Kuchennych rewolucji".