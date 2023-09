"Kuchenne rewolucje": Gessler była wstrząśnięta historią Daniela. Kuchnia zeszła na dalszy plan

Jak wyznał w rozmowie z gwiazdą "Kuchennych rewolucji" Daniel, połowa jego życia to wojna, bolesne wspomnienia z Donbasu, po którym chodził "jak zombie", głodny, atakowany przez watahy bezpańskich psów, które odebrały mu nawet przyjaciela, zagryzając go na śmierć. Do Polski, dzięki wsparciu dziadków, przyjechał parę lat temu z myślą o studiach, ale i gastronomicznym biznesie.