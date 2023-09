Kolejna afera "Kuchennych rewolucji". Gessler zrównana z ziemią

Gessler zawitała w podkarpackiej miejscowości Przędzel. Miała pomóc restauracji Dwa Koguty. Jednak właściciel Maciej nie był zbyt skory do współpracy - miał sporo obiekcji przed wprowadzeniem nowych zasad. Bez wahania przedstawiał swoje zdanie - nieważne, czy miał rację, czy nie. Akceptował tylko to, co uznawał za słuszne. Jednak lokal przeszedł rewolucje.