Skandal po "Kuchennych rewolucjach"? Właściciel knajpy wyjaśnia, co się stało

W piątym odcinku 24. sezonu "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler pomagała właścicielowi knajpy "Calabria" w Olsztynie. - Walczyłem o pizzerię, a to nie miało sensu. To, co zrobiła pani Magda, to jest kosmos - przyznał Daniel, który po rewolucji gwiazdy TVN-u stał się właścicielem odnowionego lokalu Bistro Rumiane. W nowym menu miała się znaleźć sałata rzymska, zapiekana ryba w piecu na ziemniakach i zupa cebulowa z grzankami.