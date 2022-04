Lokal po "Kuchennych rewolucjach" na sprzedaż. Zaledwie po jednym dniu w TV

Słowo się jednak rzekło i "Bistro Rumiane" zaczęło przyjmować gości. Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania Daniela i jego narzeczonej. – Walczyłem o pizzerię, a to nie miało sensu. To, co zrobiła pani Magda, to jest kosmos – przyznał się na koniec do błędu, zdradzając, że teraz jego lokal pęka w szwach.