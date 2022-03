"Kuchenne rewolucje": Gessler zganiła ją przed kamerą. "To jest typowe dla starszych pań"

Pani Dorota, podobnie jak cały zespól, przyjęła uwagi do serca i chętnie zabrała się za naukę pod okiem Magdy Gessler. A propozycja gwiazdy TVN w tym przypadku nie była odkrywcza. Restauratorka postanowiła nie zmieniać nazwy lokalu, ale za to zmienić serwowane w nim dania tak, by w końcu odpowiadały jej nazwie. Postawiła więc na prawdziwą staropolską kuchnię z dziczyzną i rybami, uwzględniając lokalne produkty regionu.