"Kuchenne rewolucje" TVN w Czeladzi. Wielki błąd właścicieli. Kucharka rzuciła pracę po wyjeździe Gessler

Magda Gessler przyjechała na Śląsk, by pomóc małżeństwu prowadzącemu restaurację. Na miejscu okazało się, że za lokal odpowiada jedynie pan Marek, gdy jego żona na co dzień żyje w Opolu. Pan Marek nie ma ani talentu kulinarnego, ani głowy do kierowania gastronomią. Dobre Jadło do kilkunastu miesięcy przynosiło straty, właścicielka, Małgorzata musiała do niego dokładać po 4 tysiące z własnego biznesu.