"Kuchenne rewolucje": Restaurator zdradził kulisy rewolucji TVN. "Baliśmy się, że spalimy się ze wstydu"

Katarzyna i Krzysztof, którzy zaprosili Magdę Gessler, nie ukrywali, że są w fatalnej sytuacji. Choć pizzeria to nie jest ich pierwszy gastronomiczny biznes, lokal okazał się kompletną klapą. Z miesiąca na miesiąc generował coraz większe straty finansowe. Jak szacowali właściciele, dokładali 10-15 tys. zł miesięcznie. Widać było, że to dla nich ogromny stres. Podczas rozmowy z gwiazdą TVN pan Krzysztof złapał się za serce. Przyznał, że ma problemy z ciśnieniem, podobnie zresztą jak żona. Magda Gessler podczas degustacji wyczuła za to inne problemy.