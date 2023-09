"Kuchenne rewolucje" na Kaszubach. Właściciel zadłużony na 700 tys. zł

Rewolucja zaczęła się od remontu i zmiany nazwy. Smutne i przygnębiające wnętrze rozświetliły pejzaże miejscowych jezior, które dopełniły kaszubskie wzory, ładna zastawa i świeże kwiaty. Od teraz to Gospoda Kaszubski Polot. W menu pojawiła się zupa szczawiowa, dziczyzna i kruche babeczki z sałatą i musem z pstrąga. Jak przyznali goście, kolacja się udała, a wnętrze zachwyciło. Czy to samo powie Magda Gessler, kiedy po czterech tygodniach wróci do gospody?