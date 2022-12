"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler rzuciła talerzem i wyszła z restauracji. "Ohydne, wymemłane, oszukaństwo okropne"

W finałowym odcinku 25. sezonu "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler zawitała do Kępna. To właśnie tam restaurację Kulinarna Warszawka prowadzi 46-letnia Elżbieta. Kobieta od 20 lat związana jest z gastronomią, jednak dopiero półtora roku temu postanowiła spełnić marzenie o własnym biznesie. Niestety, okazało się, że nie wystarczy lubić gotować, aby lokal zaczął na siebie zarabiać. Pani Elżbieta boleśnie się o tym przekonała. Jak sama przyznała, w kuchni korzysta z najtańszych produktów i dumnie tytułuje się mianem "królowej promocji". I choć rzeczywiście obniżyła koszty prowadzenia lokalu do minimum, to zamiast zarabiać, dopłaca do restauracji, którą potencjalni klienci omijają szerokim łukiem. Według właścicielki w tej sytuacji ostatnią deską ratunku była Magda Gessler.