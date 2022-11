"Kuchenne rewolucje". Kucharka nie kryła zdziwienia. Gessler zrobiła Ukraińcom barszcz, jakiego nie znali

- Ktoś się bardzo postarał, żeby nie znaleźć tej restauracji - skomentowała już na wejściu Mada Gessler, nawiązując do nieczytelnych banerów reklamowych i mało zachęcającego otoczenia lokalu. - Myślałam, że trafiłam do komitetu pomocy uchodźcom z Ukrainy - podsumowała gwiazda TVN. Skrytykowała też pomysł na enigmatyczną nazwę "Sho sho" (co po ukraińsku znaczy "Co co"), która podobnie jak całe otoczenie lokalu, w żaden sposób nie kojarzy się z jedzeniem.