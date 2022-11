Matka czwórki dzieci tonęła w długach. "500+ i alimenty pokrywały straty"

- Z 10 klientów zrobiło się 100 jednego dnia. Obroty skoczyły o prawie 1000 proc. Jak tylko otworzymy drzwi, to kolejka jest jak przed mięsnym - mówiła uradowana 41-latka. Co prawda Magda Gessler po inspekcji miała zarzuty do zbyt gęstej i słodkiej zupy, ale za to zrobiła najlepszą reklamę innej potrawie.