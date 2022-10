"Kuchenne rewolucje": klienci szturmują lokal. Właściciele nie spodziewali się takiego sukcesu

O skuteczności "Kuchennych rewolucji" Magdy Gessler najlepiej świadczy fakt, że program od ponad 12 lat niezmiennie utrzymuje się na antenie TVN. Nie brakuje zarówno widzów, ale i chętnych do udziału w produkcji restauratorów. Bo choć wizyta znanej restauratorki nie zawsze jest gwarancją późniejszego sukcesu, to często przepis Magdy Gessler na prowadzenie gastronomicznego biznesu okazuje się trafiony. Tak też było w przypadku małej, rodzinnej restauracji we wsi Kamionki pod Poznaniem.