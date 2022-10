"Kuchenne rewolucje" w Kamionkach. Napis na ścianie wyprowadził Gessler z równowagi

Niestety, przedsięwzięcie nie przynosiło kokosów. Goście przychodzili w weekendy, w tygodniu sala świeciła pustkami. Jeśli już ktoś wpadał, to po dania na wynos. A to z kolei nie było w smak Robertowi. Jako szef kuchni miał niepohamowane ambicje, chciał, by jego dania były wyjątkowe, oryginalne i bardzo ładne. Jednak trudno o to, gdy je się ze styropianu.