"Kuchenne rewolucje": Awantura z właścicielem. Magda Gessler się wściekła. "Jeszcze nigdy mnie tak nikt nie obraził"

Kuchenne rewolucje - afera ze znikającym mięsem

Idealnie? Nie do końca. Podczas przygotowań do finałowej kolacji doszło do zaskakującej sytuacji. Zniknął przygotowany kawałek schabu. Co się z nim stało? Po przeprowadzeniu krótkiego śledztwa wyszło na jaw, że mięso... zostało zjedzone przez pana Andrzeja. - Wszyscy ludzie widzą, ile zabrakło schabu. To już jest po prostu żart. Niech pan przestanie się tłumaczyć, bo wszyscy się śmiali z pana! - zareagowała Gessler, po czym doszło do skandalicznej wymiany zdań.