"Kuchenne rewolucje" w Mielcu. "Ludzie czekali, żeby wejść do restauracji"

W ostatnim odcinku "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler zawitała do słynnego za sprawą fabryki samolotów Mielca, by poderwać do lotu uziemiony długami lokal "Vis a Vis". Restauracja od zawsze była marzeniem pani Magdy, ale jego realizacja wymagała od małżonków wiele wyrzeczeń. Sprzedali dom, zamknęli warsztat samochodowy, który dawniej razem prowadzili, ale gastronomiczny biznes zamiast zysków zaczął generować ogromne straty.