Kuba Wojewódzki wzruszył się na koncercie Dawida Podsiadły. Wszystko przez mamę artysty

- Pan kocha te wszystkie samochody, te auta. Pan nawet jest teraz na aucie. Miałem dopowiedzieć, że zawodowym, ale widzę, że poszło. No i mamy wiele wspólnego. Obaj jesteśmy przed sześćdziesiątka. [...] Wygląda na to, że ekipa sprzątająca nie ma co robić, bo pozamiatałem - "wyżywał się" na koledze.