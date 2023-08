Dawid Podsiadło wziął szturmem Stadion Narodowy. Ale jest i łyżka dziegciu

"'I ciebie też bardzo' smutniejsze niż zazwyczaj, ale piękne, z serducha twojego, no i dla młodej radość ponad wszystko. To był pierwszy koncert mojej siedmioletniej córki. Dla ciebie to jedna z tysięcy słuchaczek, dla niej dzień, który zapamięta do końca życia", "Urwałam się z urodzinowej imprezy własnego dziecka, aby tam być i wiesz, co jest najlepsze? Moja dwuletnia Izabela się nie obrazi, bo tylko przy twoich piosenkach tańczy i aż spina się, żeby zrobić głośniej. Ma gust dziewczyna" - pisały w mediach społecznościowych uczestniczki muzycznej uczty.