Dawid Podsiadło przeskoczył samego siebie. Zachwycił 80-tysięczny tłum [RELACJA]

Nie tylko scena i jej gospodarz robili wrażenia. Na ogromnych ekranach do każdej piosenki wyświetlały się wizualizacje, przy których tworzeniu pracował zespół CD Projekt RED. Co jakiś czas, w przerwach pomiędzy kolejnymi częściami koncertu, fani mogli oglądać filmy z poprzednich tras Dawida. Podsiadło jeszcze nigdy nie podzielił się tak osobistymi fragmentami ze swojego życia. Na co dzień skryty i nie mówiący o prywatnych sprawach, tym razem pokazał nie tylko wywiady czy koncerty, ale także chociażby wizytę zespołu u babci jednego z jego członków, ich rozmowy przy stole oraz przemyślenia. Dawid wracał pamięcią również do początku swojej kariery. Fantastycznie było słuchać, jak 10 lat temu mówił, że marzy właściwie tylko o tym, by tworzyć muzykę. Nikt wówczas nie przypuszczał, że ten 20-latek wkrótce zawojuje rynek muzyczny i zostanie jedną z największych gwiazd w Polsce.